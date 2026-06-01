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Deutsche Klassiker zum Wochenstart im "Gartenhaus Brasserie" in Dieskau

Kabel EinsFolge vom 01.06.2026
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Folge vom 01.06.2026: Deutsche Klassiker zum Wochenstart im "Gartenhaus Brasserie" in Dieskau

45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Wochenauftakt in Halle an der Saale! Jan und Diana laden am ersten Tag in die "Gartenhaus Brasserie" in Dieskau ein. Hier werden neben deutschen Klassikern auch ausgefallene internationale Gerichte serviert. Können die beiden ihre Mitstreiter mit diesem Konzept überzeugen?

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