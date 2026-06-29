Wochenauftakt in Österreich in "magdas LOKAL"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.06.2026: Wochenauftakt in Österreich in "magdas LOKAL"
45 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Den Wochenauftakt in Österreich im schönen Kärntner Land eröffnet Vollblutgastronomin Gudrun - von allen liebevoll "Gudi" genannt. Ihr Restaurant "magdas Lokal" in Klagenfurt am Wörthersee hat ein internationales Konzept und überzeugt mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Können "Gudi" und ihr Team mit diesem Konzept einen gelungenen Wochenstart hinlegen?