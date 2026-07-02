Was bietet die Alpe-Adria-Küche im "Restaurant Kanonenhof"?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.07.2026: Was bietet die Alpe-Adria-Küche im "Restaurant Kanonenhof"?
45 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6
Im beschaulichen Lambichl, etwa 20 Minuten vom Stadtzentrum Klagenfurts entfernt, liegt das "Restaurant Kanonenhof". Als Gastgeber tritt Zak Mihael auf, der nur "Miha" genannt wird. Hier gibt es köstliche Alpe-Adria-Küche nach eigenen Hausrezepten. Wird sich das auch in den Punkten widerspiegeln?