Mit der "Linie 14" ins Finale!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.05.2026: Mit der "Linie 14" ins Finale!
44 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Das große Finale findet in Gerbrunn statt: Gastgeber Mario lädt in seine "Linie 14", wo italienische Küche auf ein uriges Restaurantkonzept trifft. Mit Pasta, Pizza und südländischem Lebensgefühl will Mario den letzten Abend für sich entscheiden. Am Ende fällt der Profi-Koch sein Urteil: wer holt den Wochensieg in Würzburg und Umgebung?