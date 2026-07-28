Spanische Leidenschaft und Küche im "Tio Pepe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.07.2026: Spanische Leidenschaft und Küche im "Tio Pepe"
45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Am zweiten Tag geht es zu Farid in sein "Tio Pepe" in der Bonner Innenstadt. Hier dreht sich alles um spanische Tapas und Genussmomente. Seine Leidenschaft für die spanische Küche entdeckte Farid durch seine Frau Ana - die gebürtige Spanierin steht ihm auch im Restaurant tatkräftig zur Seite. Als Restaurantleiter und Koch will Farid seinen Gästen heute jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ob ihm das gelingt?