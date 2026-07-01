Für's "Il Gabbiano" aus dem Ruhestand zurückgekommen!Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.07.2026: Für's "Il Gabbiano" aus dem Ruhestand zurückgekommen!
44 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Zur Wochenmitte begrüßt Toni seine Gäste im "Il Gabbiano", einem italienischen Restaurant mit weiß gedeckten Tischen, Familienfotos an den Wänden und großer Terrasse im Heiderhof Center. Der Gastronom mit türkischen Wurzeln ist in Bonn eine echte Institution und kehrte für sein neues Lokal sogar aus dem Ruhestand zurück. Statt Trends setzt Toni auf ehrliche, klassische italienische Küche. Doch kommt dieses traditionsreiche Konzept auch bei den Mitstreitern an?