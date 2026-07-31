Finale "Casa del Gatto" mit Koch und KatzeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.07.2026: Finale "Casa del Gatto" mit Koch und Katze
45 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Am Finaltag empfängt Deniz seine Gäste in der Bonner Innenstadt im "Casa del Gatto" - einem klassischen italienischen Restaurant. Ein gemütlicher Gewölbekeller und Katzenbilder an den Wänden sorgen für echte Wohlfühlmomente. Zusammen mit Koch Mario, den er liebevoll "Nonno" nennt, setzt Deniz auf ehrliche Küche und herzliche Gastfreundschaft. Am Ende vergibt der Profikoch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg in Bonn?