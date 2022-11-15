Kann Marcel die Socken rocken?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 17: Kann Marcel die Socken rocken?
43 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Pamela (23) und Noah (26), Angelina (31) und Niclas (31) sowie Nicole (38) und Marcel (40).
