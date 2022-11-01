Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 7vom 01.11.2022
Folge 7: Hier ist handwerkliches Geschick gefragt!

43 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Ina (36) und Florian (41), Petra (52) und Ilja (52) sowie Sabrina (34) und Tobias (35).

SAT.1
