Koreanische Küche in Bern: Chun Hee

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 19.09.2019
16 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 6

Kimchi ist ein koreanisches Nationalgericht aus scharfer roter Paprika, Knoblauch, Rettich und fermentiertem Chinakohl, welches in Korea als Beilage fast täglich gegessen wird. Eve Angst vom Restaurant "Chun Hee" in Bern zeigt, wie es zubereitet wird. Eve ist in Busan in Südkorea geboren und kam als sechsjähriges Mädchen durch Adoption in die Schweiz.

