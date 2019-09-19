Koreanische Küche in Bern: Chun HeeJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 1: Koreanische Küche in Bern: Chun Hee
16 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 6
Kimchi ist ein koreanisches Nationalgericht aus scharfer roter Paprika, Knoblauch, Rettich und fermentiertem Chinakohl, welches in Korea als Beilage fast täglich gegessen wird. Eve Angst vom Restaurant "Chun Hee" in Bern zeigt, wie es zubereitet wird. Eve ist in Busan in Südkorea geboren und kam als sechsjähriges Mädchen durch Adoption in die Schweiz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick