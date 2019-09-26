Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Menschen kommen Küchen

Italienische Küche in Luzern: Il Cortile

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 26.09.2019
Italienische Küche in Luzern: Il Cortile

Italienische Küche in Luzern: Il CortileJetzt kostenlos streamen

Mit Menschen kommen Küchen

Folge 2: Italienische Küche in Luzern: Il Cortile

17 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 6

Im Ristorante "Il Cortile" in Luzern wird alles aus frischen Zutaten der original-italienischen Küche selbst zubereitet. Das ist die Philosophie von Gründer und Inhaber Salvatore Ferraro. In der Sendung zeigt Salvatore ein Gnocchi-Rezept mit Majoran und Crevetten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Menschen kommen Küchen
SAT.1
Mit Menschen kommen Küchen

Mit Menschen kommen Küchen

Alle 1 Staffeln und Folgen