Italienische Küche in Luzern: Il CortileJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 2: Italienische Küche in Luzern: Il Cortile
17 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 6
Im Ristorante "Il Cortile" in Luzern wird alles aus frischen Zutaten der original-italienischen Küche selbst zubereitet. Das ist die Philosophie von Gründer und Inhaber Salvatore Ferraro. In der Sendung zeigt Salvatore ein Gnocchi-Rezept mit Majoran und Crevetten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick