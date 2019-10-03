Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Menschen kommen Küchen

Japanische Küche in Luzern: Izakaya Nozomi

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 03.10.2019
Japanische Küche in Luzern: Izakaya Nozomi

Mit Menschen kommen Küchen

Folge 3: Japanische Küche in Luzern: Izakaya Nozomi

16 Min.Folge vom 03.10.2019Ab 6

Auf einer Kanada-Reise verliebte sich der Schweizer Koch Benjamin Egli in seine japanische Frau Yuko und später dann auch gleich noch in die japanische Küche. In Luzern eröffnete er im Oktober 2018 eine japanische Quartierbeiz, das "Izakaya Nozomi". Sushi gibt es dort nicht, dafür typische japanische Spezialitäten wie z.B. Jiimamii-Dofu (Erdnusstofu) aus der Region Okinawa.

