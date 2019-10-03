Japanische Küche in Luzern: Izakaya NozomiJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 3: Japanische Küche in Luzern: Izakaya Nozomi
16 Min.Folge vom 03.10.2019Ab 6
Auf einer Kanada-Reise verliebte sich der Schweizer Koch Benjamin Egli in seine japanische Frau Yuko und später dann auch gleich noch in die japanische Küche. In Luzern eröffnete er im Oktober 2018 eine japanische Quartierbeiz, das "Izakaya Nozomi". Sushi gibt es dort nicht, dafür typische japanische Spezialitäten wie z.B. Jiimamii-Dofu (Erdnusstofu) aus der Region Okinawa.
