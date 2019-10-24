Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Menschen kommen Küchen

Peruanische Küche in Zürich: Barranco

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 24.10.2019
Peruanische Küche in Zürich: Barranco

16 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 6

Ceviche ist ein Nationalgericht aus Peru und besteht aus frischem rohen Fisch, Chilis und Zwiebeln. Einzigartig an der Zubereitung ist, dass die Zutaten in Limettensaft gegart werden. Lokalgründerin Christina Tobler und Chefkoch José Severino vom "Barranco" in Zürich zeigen, was bei der Zubereitung wichtig ist.

