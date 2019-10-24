Peruanische Küche in Zürich: BarrancoJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 6: Peruanische Küche in Zürich: Barranco
16 Min.Folge vom 24.10.2019Ab 6
Ceviche ist ein Nationalgericht aus Peru und besteht aus frischem rohen Fisch, Chilis und Zwiebeln. Einzigartig an der Zubereitung ist, dass die Zutaten in Limettensaft gegart werden. Lokalgründerin Christina Tobler und Chefkoch José Severino vom "Barranco" in Zürich zeigen, was bei der Zubereitung wichtig ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick