Mit Menschen kommen Küchen
Folge 7: Vietnamesische Küche in Basel: Knock on Wood
16 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 6
Banh Xeo (Reismehlpfannkuchen) ist ein typisch vietnamesisches Streetfood. Ngoc Nguyen vom Restaurant "Knock on Wood" in Basel zeigt, wie Banh Xeo zubereitet wird und was die vietnamesische Küche ausmacht. Ngoc zog mit ihrer Mutter im Alter von 14 Jahren in die Schweiz.
