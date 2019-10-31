Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7vom 31.10.2019
Banh Xeo (Reismehlpfannkuchen) ist ein typisch vietnamesisches Streetfood. Ngoc Nguyen vom Restaurant "Knock on Wood" in Basel zeigt, wie Banh Xeo zubereitet wird und was die vietnamesische Küche ausmacht. Ngoc zog mit ihrer Mutter im Alter von 14 Jahren in die Schweiz.

