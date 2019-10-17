Tibetische Küche in Zürich: Tenz MomosJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 5: Tibetische Küche in Zürich: Tenz Momos
16 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 6
Momos sind in Tibet ein Festessen. Tenzin Tibatsang hat sie mit zwei Freunden zu einem populären Streetfood in der Schweiz gemacht. 2017 haben sie das Restaurant "Tenz Momos" in Zürich eröffnet und betreiben mittlerweile drei Standorte mit über 30 Angestellten. Tenz ist in Tibet geboren und kam im Alter von neun Jahren in die Schweiz.
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