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Mit Menschen kommen Küchen

Tibetische Küche in Zürich: Tenz Momos

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 17.10.2019
Tibetische Küche in Zürich: Tenz Momos

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Folge 5: Tibetische Küche in Zürich: Tenz Momos

16 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 6

Momos sind in Tibet ein Festessen. Tenzin Tibatsang hat sie mit zwei Freunden zu einem populären Streetfood in der Schweiz gemacht. 2017 haben sie das Restaurant "Tenz Momos" in Zürich eröffnet und betreiben mittlerweile drei Standorte mit über 30 Angestellten. Tenz ist in Tibet geboren und kam im Alter von neun Jahren in die Schweiz.

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