Orientalische Küche in Basel: Za Zaa

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 07.11.2019
Folge 8: Orientalische Küche in Basel: Za Zaa

16 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6

Das "Za Zaa", mittlerweile an vier Standorten in Basel, ist bekannt für seine orientalischen Spezialitäten, wobei vegetarische und vegane Gerichte eine immer grössere Rolle im Konzept des Restaurants spielen. Chefkoch Hassan Milan verrät seine Geheimtipps für ein wunderbar cremiges Hummus.

