Orientalische Küche in Basel: Za ZaaJetzt kostenlos streamen
Mit Menschen kommen Küchen
Folge 8: Orientalische Küche in Basel: Za Zaa
16 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
Das "Za Zaa", mittlerweile an vier Standorten in Basel, ist bekannt für seine orientalischen Spezialitäten, wobei vegetarische und vegane Gerichte eine immer grössere Rolle im Konzept des Restaurants spielen. Chefkoch Hassan Milan verrät seine Geheimtipps für ein wunderbar cremiges Hummus.
