Äthiopische Küche in Bern: InjeraJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Äthiopische Küche in Bern: Injera
16 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 6
Injera ist ein weiches Sauerteigfladenbrot aus Teff, einer sehr alten in Äthiopien heimischen Getreideart, mit leicht nussigem Geschmack. Typischerweise isst man in Äthiopien gemeinsam mit den Händen von einem grossen Injera, auf dem diverse Fleisch- und Gemüsegerichte angerichtet sind. Das Sauerteigfladenbrot ist somit Teller, Besteck und Beilage zugleich. Awraris Girma vom Restaurant "Injera" in Bern zeigt uns die Zubereitung.
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