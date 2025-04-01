Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Unfreiwillige Zeugin

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 11
Unfreiwillige Zeugin

Unfreiwillige ZeuginJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 11: Unfreiwillige Zeugin

44 Min.Ab 12

Jessica besitzt einige Wertpapiere eines, wie sich herausstellt, zwielichtigen Unternehmens, weshalb sie in New York zu einer Anhörung vorgeladen wird. Als Kleinaktionärin verfügt Jessica über keinerlei Details. Allerdings wird ihr zu Unrecht vorgeworfen, ein Gespräch mit Corbin Logan, einem Teilhaber der Firma, geführt zu haben. Als es einen Mord gibt, beginnt die Hobbyermittlerin, auf eigene Faust nachzuforschen ...

