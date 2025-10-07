Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Tödliche Injektionen
44 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Auf Empfehlung von Dr. Hazlitt stellt Serena die Krankenpflegerin Lila Nolan ein, damit sich diese tagsüber um ihren kranken Vater kümmert. Als Serena ihren Vater tot auffindet, fällt ihr Verdacht sofort auf Lila. Allerdings ergibt die Obduktion keine Hinweise auf ein Verbrechen. Als Lila sich um Maggie kümmern soll, eine Freundin Jessicas, beginnt die Hobbydetektivin nachzuforschen. Schnell stellt sich heraus, dass Lila immer wieder in ungeklärte Todesfälle verwickelt war ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick