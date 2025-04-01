Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 4
44 Min.Ab 12

Jessica schreibt an einem neuen Kriminalroman. Ihre Recherchen bringen sie nach New Orleans, wo ihr Jim Nash, ein engagierter Journalist, bei ihren Nachforschungen bezüglich illegalem Glückspiel und Voodoo helfen soll. Doch schon bald wird Jim ermordet aufgefunden. Jessica macht sich umgehend auf die Suche nach dem Mörder, aber schon bald gibt es einen weiteren Toten. Wird es Jessica gelingen, die Morde aufzuklären?

