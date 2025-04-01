Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Ein Tropfen genügt
44 Min.Ab 12
Jessica schreibt an einem neuen Kriminalroman. Ihre Recherchen bringen sie nach New Orleans, wo ihr Jim Nash, ein engagierter Journalist, bei ihren Nachforschungen bezüglich illegalem Glückspiel und Voodoo helfen soll. Doch schon bald wird Jim ermordet aufgefunden. Jessica macht sich umgehend auf die Suche nach dem Mörder, aber schon bald gibt es einen weiteren Toten. Wird es Jessica gelingen, die Morde aufzuklären?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick