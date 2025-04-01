Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Ein komplizierter Fall

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 3
Ein komplizierter Fall

Ein komplizierter FallJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Ein komplizierter Fall

46 Min.Ab 12

Jessica wird von ihrer Freundin Norma Shey ins verschlafene Städtchen Gila Junction eingeladen. In Gila Junction angekommen, lernt die Autorin Sheriff Spencer kennen. Als dieser zu einem verlassenen Fahrzeug gerufen wird, begleitet ihn die Hobbyermittlerin. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um Normas Wagen handelt. Steckt Jessicas Freundin in Schwierigkeiten? Gemeinsam mit Sheriff Spencer versucht sie, den Vorfällen auf den Grund zu gehen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen