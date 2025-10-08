Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 8vom 08.10.2025
45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

In Rom soll ein Roman Jessicas verfilmt werden. Da Produzent Boyce Brown mit dem Drehbuch unzufrieden ist, bittet er die Kriminalautorin um Hilfe. Jessica muss bald feststellen, dass es schwere Spannungen innerhalb des Filmteams gibt. Als ein Stuntman beim Dreh einer Szene ums Leben kommt, gehen zunächst alle von einem Unfall aus. Doch Jessica traut dem Ganzen nicht und beginnt, nachzuforschen ...

