Es spukt auf Schloss Bellyknock (2)Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Es spukt auf Schloss Bellyknock (2)
44 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Jessica Fletcher weilt nach wie vor in Irland, wo im Schloss ihrer Freundin Eileen die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Eileen ist davon überzeugt, dass es in ihrem Schloss spukt. Jessica ist zunächst misstrauisch - bis sie erfährt, dass Inspektor Rory Lanahan den unheimlichen Vorfällen schon länger auf der Spur ist. Schon bald gibt es weitere Tote ... Wird es Jessica auch dieses Mal gelingen, die mysteriösen Morde aufzuklären?
