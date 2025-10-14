Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 15vom 14.10.2025
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Jessicas Freundin Erin leidet unter der Tatsache, dass sie als Kind entführt und gegen Lösegeld festgehalten wurde. Als sie in einem unveröffentlichten Manuskript auf ihren eigenen Fall in Romanform stößt, wird sie misstrauisch. Ist Dirk Matheson, der Autor des Manuskripts, der Entführer aus ihrer Kindheit? Erin bittet Jessica um Hilfe. Diese will den Fall neu aufrollen, doch dann wird Matheson ermordet aufgefunden. Wird es der Hobby-Kriminalistin gelingen, den Fall zu lösen?

