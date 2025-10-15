Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Das belastende Indiz
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Jessica verbringt ihren Urlaub bei ihren Freunden Ellen und Howard in einem kleinen Hotel in den Bergen. Als Lloyd Nichols auftaucht und Howard des Mordes an seinem Bruder beschuldigt, ist es vorbei mit der Erholung. Wenig später wird auch Nichols ermordet aufgefunden - Howard gerät umgehend ins Visier der Ermittler. Jessica ist von der Unschuld ihres Freundes überzeugt und beginnt, nachzuforschen. Wird es ihr gelingen, den wahren Täter zu entlarven?
