Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Die eiserne Lady
45 Min.Ab 12
Jessica hält sich in Hollywood auf, um bei der Verfilmung berühmter Kriminalfälle mitzuarbeiten. Die Produzenten Ricki und Leo sind vollkommen überlastet, da sie nebenbei auch noch für eine Seifenoper verantwortlich sind. Da ein Darsteller die Soap verlassen muss, herrscht angespannte Stimmung. Noch bevor Ricki ihre Entscheidung, wer gehen muss, bekannt geben kann, wird sie ermordet aufgefunden. Die Suche nach dem Täter beginnt ...
