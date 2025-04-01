Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Anruf in der Nacht

Folge 22: Ein Anruf in der Nacht

44 Min.Ab 12

Seths Nichte Amy und ihr Verlobter Johnny wollen einige Tage in Cabot Cove verbringen. Als Johnny nach einem Besuch bei seiner Ex-Freundin Sherri nicht zurückkommt, macht sich Amy Sorgen. Schließlich muss sie erfahren, dass Johnny bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Amy ist davon überzeugt, dass es kein Unfall sondern Mord war, und bittet Jessica Fletcher um Hilfe bei den Ermittlungen ...

