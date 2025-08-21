Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Ein Imperium erzittert
45 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Jessica sagt dem Spielzeugfabrikanten Mr. Greenstreet zu, ein kriminalistisches Brettspiel für ihn zu kreieren. Als sie seine rechte Hand Meredith kennenlernt, wird schnell klar, wie tough und machtbesessen diese ist. Als Meredith ihren Geliebten Boris bei einem intimen Treffen mit ihrer Konkurrentin beobachtet, rast sie vor Wut und heckt einen teuflischen Plan aus. Sie will all ihre Widersacher strafen, findet dabei aber selbst den Tod. Nun tritt Jessica auf den Plan ...
