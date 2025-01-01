Navy CIS: L.A.
Folge 12: Lautlose Gefahr
39 Min.Ab 16
Commander Valerie Torres, die Logistikchefin der Naval Weapon Station Seal Beach, bricht während einer Konferenz plötzlich bewusstlos zusammen. Zunächst einmal ist unklar, was ihr zugestoßen ist. Doch im Laufe der Ermittlungen erhärtet sich der Verdacht, dass sie zur Zielscheibe einer Schallwaffe geworden ist ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
