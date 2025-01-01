Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Lautlose Gefahr

Staffel 10Folge 12
Lautlose Gefahr

Navy CIS: L.A.

Folge 12: Lautlose Gefahr

39 Min.Ab 16

Commander Valerie Torres, die Logistikchefin der Naval Weapon Station Seal Beach, bricht während einer Konferenz plötzlich bewusstlos zusammen. Zunächst einmal ist unklar, was ihr zugestoßen ist. Doch im Laufe der Ermittlungen erhärtet sich der Verdacht, dass sie zur Zielscheibe einer Schallwaffe geworden ist ...

