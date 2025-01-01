Navy CIS: L.A.
Folge 3: Der Prinz
39 Min.Ab 12
Der saudische Kronprinz ist in Lebensgefahr, denn auf dessen Double wurde ein Attentat verübt. Gemeinsam mit dem diplomatischen Sicherheitsdienst versucht das Team zu ermitteln, wer es auf den Prinzen abgesehen hat ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
