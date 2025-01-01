Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Hochzeit mit Hindernissen

"CBS Serien"Staffel 10Folge 17
Hochzeit mit Hindernissen

Hochzeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 17: Hochzeit mit Hindernissen

42 Min.Ab 12

Kirkin taucht unerwartet auf, und zwar ausgerechnet am bevorstehenden Hochzeitstag von Kensi und Deeks. Er wirbelt die Gefühlslage von Deeks, der kurz vor der Trauung ohnehin schon mit den Nerven am Ende ist, noch einmal gewaltig auf und versucht ihn zu überreden, mit ihm zu kommen. Deeks lehnt mehrfach ab und erfährt später, dass sein Verehrer entführt wurde. Wie sich herausstellt, scheint dieser Schwierigkeiten mit der Russenmafia zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen