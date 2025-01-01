Navy CIS: L.A.
Folge 18: Kein Gefühl
42 Min.Ab 12
Beim Entsorgen einer alten Waschmaschine finden zwei Arbeiter die Leiche eines Sicherheitsmannes. Schnell stellt sich heraus, dass er bei einem Beraterstab arbeitete, der imstande war, einen Plan auszuarbeiten, um sich gegen russische U-Boote zu schützen. Doch diese empfindlichen Informationen, die sich auf einer Festplatte befinden, sind verschwunden. Das Team hat zwar einen ersten Verdächtigen, aber sucht es wirklich an der richtigen Stelle?
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren