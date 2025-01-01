Navy CIS: L.A.
Folge 7: Einer von uns
39 Min.Ab 16
Ein Unbekannter tötet mehrere Waffenhändler. Als das Team ermittelt, stellt sich heraus, dass ein Ex-Special-Force-Soldat, Danny Aguilar, für die Morde verantwortlich ist. Das Motiv: Danny hat vor langer Zeit seinen Sohn auf tragische Weise verloren und will sich nun auf eigene Faust dafür rächen ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren