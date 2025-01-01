Navy CIS: L.A.
Folge 20: Nachtflug nach San Francisco
40 Min.Ab 12
Zwei maskierte Täter beschießen aus heiterem Himmel zwei Wachmänner eines Cannabis-Lieferwagens. Vom Fahrer fehlt jede Spur - sein Beifahrer, ein Navy SEAL, der für diesen Nebenverdienst eine Genehmigung hatte, ist schwer verletzt und muss im Trauma-Zentrum behandelt werden. Der Clou: Die Täter hatten es nicht auf das Marihuana abgesehen, sondern auf das Bargeld ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
