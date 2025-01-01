Navy CIS: L.A.
Folge 19: Der Schuss ins Bein
42 Min.Ab 16
Das Criminal Investigative Department befindet sich gemeinsam mit dem NCIS-Team mitten in einer hochgefährlichen Operation. Ziel des riskanten Unterfangens ist es, eine Festplatte zurückzuerlangen, auf der sich sensible militärische Daten befinden. Doch die Beamten haben kein leichtes Spiel: Beim Schusswechsel wird Callen am Bein getroffen und muss widerwillig ins Krankenhaus ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
