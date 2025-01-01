Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Niemand ist sicher

"CBS Serien"Staffel 10Folge 14
Niemand ist sicher

Navy CIS: L.A.

Folge 14: Niemand ist sicher

40 Min.Ab 16

Im allerletzten Moment gelingt es dem NCIS-Team einen Anschlag auf die U.S.S., ein Museumsschiff, zu verhindern. Wie sich herausstellt, steckt die terroristische Maschrek-Armee dahinter, die wohl weitere Attentate plant. Eine heikle Situation, die das gesamte Know-How der Agenten fordert ...

