Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Filmriss

"CBS Serien"Staffel 10Folge 11
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Filmriss

40 Min.Ab 16

Filmriss bei Marine Staff Sergeant Brad Hawkins und dem Reservisten Ernie Garza: Nach einer lebensgefährlichen Fahrt mit einem Jeep werden die beiden Männer festgenommen. Als sie sich erklären müssen, weiß jedoch keiner mehr, was geschehen ist, bis sich schließlich herausstellt, dass ihnen ein starkes Medikament ins Getränk gekippt wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen