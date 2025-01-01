Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das geheime Fach

"CBS Serien"Staffel 10Folge 10
Das geheime Fach

Folge 10: Das geheime Fach

40 Min.Ab 12

Aus dem Schließfach von Veronica Stephens, einer externen Beraterin der Navy, wurde eine Box entwendet. Obwohl sie zunächst als Opfer erscheint, bleiben Verdachtsmomente nicht aus, dass sie womöglich selbst hinter dem Überfall steckt. Doch schon bald taucht ein neuer potentieller Täter auf ...

