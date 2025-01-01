Navy CIS: L.A.
Folge 1: Testperson 17
41 Min.Ab 12
Im Internet taucht ein Video auf, das zeigt, wie Joelle Taylor eine alte Bekannte des NCIS-Teams entführt. Die CIA-Agentin will damit eine Spur zur Spionin Katya Miranova finden. Die Bundesagenten machen sich sofort auf die Suche nach der Verschleppten, werden dabei allerdings schon bald von russischen Agenten angegriffen. Währenddessen stößt Callen auf einige mysteriöse Akten, die ihn an Hettys Ehrlichkeit zweifeln lassen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren