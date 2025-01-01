Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Ausflug

Folge 18: Der Ausflug

41 Min.Ab 12

Das Team bekommt bei einem Fall Hilfe von einem alten Bekannten, der nun bei den US-Marshalls arbeitet. Die Agenten suchen den Mörder einer Navy-Soldatin, die an einem hochgeheimen Raketenprojekt gearbeitet hat. Eine erste Spur führt in Richtung ihres Jobs, allerdings stoßen die Ermittler noch auf andere Hinweise, was die Suche nach dem Täter erschwert. Deeks muss sich indes mit einer überkorrekten Beamtin herumschlagen, die ihm wegen der bevorstehenden Adoption Probleme macht.

