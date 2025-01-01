Navy CIS: L.A.
Folge 9: Incels
42 Min.Ab 12
Eine hochrangige Diplomatin schaltet den NCIS ein, weil ihre Tochter verschwunden ist. Die Influencerin scheint entführt worden zu sein und wird nun an einem unbekannten Ort festgehalten. Das Team macht sich sofort auf die Suche nach der jungen Frau und findet schon bald einen Hinweis darauf, dass der Täter aus der "Incel"-Community stammen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 13
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
