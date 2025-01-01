Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Drona-Projekt

"CBS Serien"Staffel 13Folge 11
Folge 11: Das Drona-Projekt

42 Min.Ab 12

Kensi und Deeks werden auf einen Flugzeugträger gerufen, da dort in einem Lagerraum ein neugeborenes Mädchen gefunden wurde. Die beiden Agenten beginnen sofort damit, nach der Mutter des Kindes zu suchen, da sie in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sein könnte. Diese Aufgabe stellt sich bei über 400 Soldatinnen an Bord jedoch als schwierig heraus. Callen macht sich derweil auf die Suche nach Hetty, um Antworten zu seiner Kindheit zu finden.

