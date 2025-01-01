Navy CIS: L.A.
Folge 12: Der Schwarm
42 Min.Ab 6
Sam und Callen werden im Bootshaus von einem Piloten aufgesucht. Der Jet des jungen Soldaten ist von einem unbekannten Flugobjekt attackiert und zerstört worden - ein Vorfall, den die Navy unter den Tisch kehren will. Das NCIS-Team nimmt sich des Mannes an und stößt dabei nicht nur auf den Grund des Absturzes, sondern auch auf eine Spur, die in die eigenen Reihen zu führen scheint.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
