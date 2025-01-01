Navy CIS: L.A.
Folge 14: Der Franzose
42 Min.Ab 12
Der NCIS schaltet sich in die Ermittlungen zu einem Kunstraub ein. Das Team vermutet, dass Katya Miranova an dem Diebstahl beteiligt sein könnte. Eine heiße Spur führt die Agenten schließlich zu einem französischen Meisterdieb, der allerdings nicht allein gehandelt zu haben scheint. Um die Untersuchungen abzuschließen, sieht Callen sich schließlich dazu gezwungen, undercover zu gehen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
