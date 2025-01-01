Navy CIS: L.A.
Folge 6: Bis Sonnenuntergang
41 Min.Ab 12
Ein Mann nimmt in einem Bus mehrere Menschen als Geiseln und fordert, dass der Tod seiner Tochter genauer untersucht wird. Die Soldatin hat nach einer unehrenhaften Entlassung aus der Armee Suizid begangen - eine Geschichte, die ihren Vater nicht überzeugt. Während Sam und Devin in Verhandlungen mit dem Entführer treten, untersucht der Rest des Teams den Tod der Frau. Dabei decken sie Schockierendes auf.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren