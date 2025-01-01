Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Fukushu

"CBS Serien"Staffel 13Folge 2
Fukushu

FukushuJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Fukushu

42 Min.Ab 12

Ein älterer Navy-Leutnant japanischer Abstammung wird von hinten niedergeschlagen und schwer verletzt. Der NCIS vermutet sofort ein rassistisches Motiv hinter der Tat, da immer häufiger Angriffe auf asiatisch-stämmige Personen verübt werden. Das Team hat bereits nach kurzer Zeit einen Verdächtigen im Fokus, allerdings wird dieser von einem Unbekannten entführt und verschwindet spurlos ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen