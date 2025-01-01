Navy CIS: L.A.
Folge 13: Wie einen Sohn
42 Min.Ab 12
Nach dem Tode eines jungen Agenten wendet sich dessen Vorgesetzter an den NCIS, weil er vermutet, dass ein Bekannter von Sam etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Der Agent steigt daraufhin in eine Undercover-Ermittlung ein, die sich allerdings als gefährlicher herausstellt als gedacht. Der Rest des Teams ermittelt währenddessen im Fall einiger gestohlener Unterlagen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
