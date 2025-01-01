Navy CIS: L.A.
Folge 15: Männlich, jung, schwarz
41 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ermittelt im Mordfall einer Navy-Offizierin und Fotografin, die von einem Einbrecher getötet wurde. Die Agenten stoßen schnell darauf, dass der Tod der jungen Frau kein Zufall war und etwas mit ihrem Hobby zu tun haben könnte. Der Fund eines Videos lenkt die Ermittlungen schließlich in die richtige Richtung und damit gleichzeitig in die eigenen Reihen. Devin muss derweil eine Erfahrung mit einem rassistischen Polizisten verarbeiten, die ihn tief erschüttert.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
