Katz und Maus

Staffel 7, Folge 1
Folge 1: Katz und Maus

42 Min. Ab 12

Callen stellt auf eigene Faust Nachforschungen über seine Vergangenheit an, auf Kosten der Freundschaft zu Sam. Um an brisante Informationen über Kolcheck zu kommen, lässt sich Callen auf einen Deal mit Anatoli Kirkin ein: Er bricht in eine Villa an, um ein teures Gemälde zu stehlen, bei dessen Übergabe er die Informationen bekommen soll. Der Deal stellt sich aber als Falle heraus und Callen steht kurz davor, als Gangster ausgeliefert zu werden - bis Sam und sein Team aufkreuzen.

