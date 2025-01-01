Navy CIS: L.A.
Folge 1: Katz und Maus
42 Min.Ab 12
Callen stellt auf eigene Faust Nachforschungen über seine Vergangenheit an, auf Kosten der Freundschaft zu Sam. Um an brisante Informationen über Kolcheck zu kommen, lässt sich Callen auf einen Deal mit Anatoli Kirkin ein: Er bricht in eine Villa an, um ein teures Gemälde zu stehlen, bei dessen Übergabe er die Informationen bekommen soll. Der Deal stellt sich aber als Falle heraus und Callen steht kurz davor, als Gangster ausgeliefert zu werden - bis Sam und sein Team aufkreuzen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren