"CBS Serien"Staffel 7Folge 19
Folge 19: Das siebte Kind

41 Min.Ab 12

Ein Zwillingspärchen in Bombenwesten will offenbar einen Anschlag in Los Angeles verüben. Während der eine Junge bei einem Autounfall ums Leben kommt, greift der NCIS den anderen in einem Wassertank auf - er wollte die Bombe deaktivieren. Die Ermittlungen ergeben, dass ein Reproduktionsmediziner in Mumbai von Leihmüttern gezielt Kinder für terroristische Gruppen austragen lässt, die diese dann zu fanatischen Selbstmordattentätern heranzüchten.

